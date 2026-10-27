Нацгвардейцы за неделю уничтожили почти 2 тысячи беспилотников и отразили 173 штурма, - Пивненко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины за неделю уничтожили почти 2 тысячи беспилотников различных типов, отразили 173 вражеских штурма и поразили более 1 170 блиндажей и укрытий противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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"Одно из важных направлений боевой работы — противодействие вражеским беспилотникам. За неделю гвардейцы уничтожили почти 2 тысячи БПЛА различных типов", — отметил Пивненко.

Гвардейцы уничтожают укрытия противника

Кроме того, украинские защитники поразили более 1 170 блиндажей и укрытий противника. Также они выявляют и уничтожают российские артиллерийские системы, средства связи, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Наша задача неизменна — системно снижать боевой потенциал врага, уничтожать его технику и вооружение и лишать его возможности продолжать наступление", — добавил Пивненко.

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