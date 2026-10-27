Нацгвардійці за тиждень знищили майже 2 тисячі безпілотників і відбили 173 штурми, - Півненко. ВIДЕО
Військовослужбовці Національної гвардії України за тиждень знищили майже 2 тисячі безпілотників різних типів, відбили 173 ворожі штурми та уразили понад 1 170 бліндажів і укриттів противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
"Один із важливих напрямів бойової роботи – протидія ворожим безпілотникам. За тиждень гвардійці знищили майже 2 тисячі БпЛА різних типів", - зазначив Півненко.
Гвардійці знищують укриття противника
Крім того, українські захисники уразили понад 1 170 бліндажів та укриттів противника. Також вони виявляють і знищують російські артилерійські системи, засоби зв’язку, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.
"Наше завдання незмінне – системно знижувати бойовий потенціал ворога, знищувати його техніку й озброєння та позбавляти його можливості продовжувати наступ", - додав Півненко.
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