Искусственные задержки в поставках ракет для Patriot и NASAMS помогают РФ в терроре, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, комментируя массированный удар РФ по Украине, подчеркнул, что задержки с поставками ракет-перехватчиков для систем ПВО помогают Москве достигать целей террористической кампании.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"До 12 возросло число пострадавших после российского удара по кампусу университета и прилегающей территории вчера вечером, пять из них — студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы помогали людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне снова применили баллистическое оружие", — говорится в сообщении.

В течение ночи российские войска выпустили 16 баллистических ракет и более 280 дронов.

Оккупанты атаковали энергетику, логистику и гражданскую инфраструктуру в Киеве и ряде областей Украины.

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"Искусственные и длительные задержки в поставках комплектов перехватчиков для"Пэтриотов" и "Насамсов", которые, к сожалению, имеют место в последнее время, напрямую помогают России достигать целей своей террористической кампании. Каждая такая задержка — это новое российское попадание в тот или иной объект.

К сожалению, удары происходят ежедневно. Россия постоянно предпринимает новые шаги по эскалации конфликта. Необходимо оказывать давление на Россию и оказывать реальную поддержку Украине, чтобы ситуация изменилась. Спасибо всем, кто действительно поддерживает нашу защиту жизни и кто понимает, насколько важно, чтобы пакеты помощи поступали вовремя. Нужно приближать мир и спасать жизни. Спасибо всем, кто с Украиной!" — подытожил президент.

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