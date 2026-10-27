Штучні затримки в постачанні ракет до Patriot і NASAMS допомагають РФ у терорі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масований удар РФ по Україні наголосив, що затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем ППО допомагають Москві досягати цілей терористичної кампанії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, пʼять із них – студенти та співробітники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі російські війська випустили 16 балістичних ракет та понад 280 дронів.

Окупанти атакували енергетику, логістику та цивільну інфраструктуру у Києві та низці областей України.

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"Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для "петріотів" та "насамсів", які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт.

На жаль, щодня відбуваються удари. Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась. Дякую всім, хто справді підтримує наш захист життя і хто розуміє цінність того, щоб пакети підтримки надходили вчасно. Треба наближати мир і рятувати життя. Дякую всім, хто з Україною!" - підсумував президент.

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