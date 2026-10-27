Два склада горючего, склад боеприпасов и командный пункт РФ поразили операторы дронов 40-й артбригады

Операторы беспилотников 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта поразили четыре объекта российских оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные обнародовали подборку самых результативных ударов по вражеским позициям.

На видеозаписи запечатлено поражение двух складов горюче-смазочных материалов, командного пункта противника и склада боеприпасов.

Кадры с камер украинских беспилотников демонстрируют атаки на российские объекты, взрывы и последствия попаданий. Часть ударов операторы наносят в темное время суток.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Четыре "Гиацинта", "Гвоздика", танк и склад FPV-дронов: артиллеристы 40-й бригады уничтожают технику оккупантов. ВИДЕО