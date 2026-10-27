Два склади пального, склад боєприпасів та командний пункт РФ уразили оператори дронів 40-ї артбригади. ВIДЕО

Оператори безпілотників 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта уразили чотири об'єкти російських окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові оприлюднили добірку найрезультативніших ударів по ворожих позиціях.

На відеозаписі зафіксовано ураження двох складів пально-мастильних матеріалів, командного пункту противника та складу боєприпасів.

Кадри з камер українських безпілотників демонструють атаки на російські об'єкти, вибухи та наслідки влучань. Частину ударів оператори здійснюють у темну пору доби.

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