Два склади пального, склад боєприпасів та командний пункт РФ уразили оператори дронів 40-ї артбригади. ВIДЕО
Оператори безпілотників 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта уразили чотири об'єкти російських окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові оприлюднили добірку найрезультативніших ударів по ворожих позиціях.
На відеозаписі зафіксовано ураження двох складів пально-мастильних матеріалів, командного пункту противника та складу боєприпасів.
Кадри з камер українських безпілотників демонструють атаки на російські об'єкти, вибухи та наслідки влучань. Частину ударів оператори здійснюють у темну пору доби.
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