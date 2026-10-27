Путин уже сегодня может провести переговоры с лидерами Финляндии и Норвегии по поводу Украины, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин планирует провести телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, чтобы обсудить перспективы заключения мирного соглашения по Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам собеседников, разговор может состояться уже сегодня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу не ответил на запрос о комментарии. Пресс-секретарь правительства Норвегии Рагнгхильд Сименстад также отказалась от комментариев. В офисе Стубба не ответили на запрос.

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Издание отмечает, что это будет первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

Что этому предшествовало?

После переговоров на прошлой неделе Песков заявил, что Россия рассматривает Норвегию и Финляндию в качестве новых участников усилий по урегулированию войны в Украине, которая длится уже пятый год. По его словам, Россия посмотрит, "смогут ли они вообще это сделать".

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