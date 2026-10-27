Путин уже сегодня может провести переговоры с лидерами Финляндии и Норвегии по поводу Украины, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин планирует провести телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, чтобы обсудить перспективы заключения мирного соглашения по Украине.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам собеседников, разговор может состояться уже сегодня.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу не ответил на запрос о комментарии. Пресс-секретарь правительства Норвегии Рагнгхильд Сименстад также отказалась от комментариев. В офисе Стубба не ответили на запрос.
Издание отмечает, что это будет первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
Что этому предшествовало?
После переговоров на прошлой неделе Песков заявил, что Россия рассматривает Норвегию и Финляндию в качестве новых участников усилий по урегулированию войны в Украине, которая длится уже пятый год. По его словам, Россия посмотрит, "смогут ли они вообще это сделать".
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