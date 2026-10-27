Путін вже сьогодні може провести переговори з лідерами Фінляндії та Норвегії щодо України, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін планує провести телефонні переговори із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, щоб обговорити перспективи укладення мирної угоди щодо України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами співрозмовників, розмова може відбутися вже сьогодні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков одразу не відповів на запит про коментар. Речниця уряду Норвегії Рагнгільд Сіменстад також відмовилася від коментарів. В офісі Стубба не відповіли на запит.

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Видання зазначає, що це буде перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Що передувало?

Після переговорів минулого тижня Пєсков заявив, що Росія розглядає Норвегію та Фінляндію як нових учасників зусиль із врегулювання війни в Україні, яка триває вже п’ятий рік. За його словами, Росія подивиться, "чи зможуть вони взагалі це зробити".

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