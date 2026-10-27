Враг обстрелял энергообъекты в 7 областях: произошли отключения электроэнергии, в Днепропетровской области погиб шахтер, - Минэнерго
За прошедшие сутки, 26 октября, враг обстрелял объекты генерации, а также сети передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. В результате к утру остались без электричества абоненты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Подробности
Как отмечается, энергетики продолжают восстановительные работы и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение как можно большему количеству потребителей.
Погиб шахтер
К сожалению, за последние сутки в результате российской атаки в Днепропетровской области погиб шахтер.
Отключения
Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в некоторых регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
Также применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
"Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий. Актуальная информация о графиках отключений и изменениях в электроснабжении доступна на официальных страницах операторов систем распределения в ваших регионах", — пояснили в Минэнерго.
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