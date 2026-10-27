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Ворог обстріляв енергооб’єкти у 7 областях: є знеструмлення, на Дніпропетровщині загинув шахтар, - Міненерго

Атака на енергетику Львівщини
Фото: Ілюстративне фото

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, ворог здійснив обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях. Як наслідок – на ранок є знеструмлені абоненти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Подробиці

Як зазначається, енергетики продовжують відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання якомога більшій кількості споживачів.

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Загинув шахтар

На жаль, минулої доби внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині загинув шахтар. 

Відключення

Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в частині регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

"Ці заходи необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям. Актуальна інформація про графіки відключень і зміни в електропостачанні доступна на офіційних сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах", - пояснили в Міненерго.

Також читайте: Через обстріли Росією знеструмлено споживачів у шести областях, діють графіки відключень до двох черг, - Укренерго

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