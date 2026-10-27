Ворог обстріляв енергооб’єкти у 7 областях: є знеструмлення, на Дніпропетровщині загинув шахтар, - Міненерго
Упродовж минулої доби, 26 жовтня, ворог здійснив обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях. Як наслідок – на ранок є знеструмлені абоненти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Подробиці
Як зазначається, енергетики продовжують відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання якомога більшій кількості споживачів.
Загинув шахтар
На жаль, минулої доби внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині загинув шахтар.
Відключення
Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в частині регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.
Також застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.
"Ці заходи необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям. Актуальна інформація про графіки відключень і зміни в електропостачанні доступна на офіційних сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах", - пояснили в Міненерго.
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