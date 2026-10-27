Оккупанты распаковывают черные мешки с телами уничтоженных соратников: "Да, это Колобок, точно. Осколочное в лицо, в голову"

В сети появилась видеозапись, на которой оккупанты из эвакуационной группы вскрывают мешки с телами убитых соратников и пытаются установить их личности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как россияне по очереди открывают черные мешки, осматривают лица "двухсотых" и обсуждают характер их ранений.

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Во время осмотра одного из тел оккупанты опознают убитого россиянина по позывному "Колобок".

"Лицо покажи? Да, это Колобок, точно. Осколочное в лицо, в голову", — комментирует один из захватчиков.