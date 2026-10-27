Окупанти розпаковують чорні мішки з тілами ліквідованих поплічників: "Да, это Колобок, точно. Осколочное в лицо, в голову". ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому окупанти із евакуаційної групи розкривають мішки з тілами ліквідованих поплічників та намагаються встановити їхні особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як росіяни по черзі відкривають чорні мішки, оглядають обличчя "двохсотих" та обговорюють характер їхніх поранень.

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Під час огляду одного з тіл окупанти впізнають ліквідованого росіянина за позивним "Колобок".

"Лицо покажи? Да, это Колобок, точно. Осколочное в лицо, в голову", - коментує один із загарбників.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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