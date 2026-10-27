Мариуполь передаст в международный Реестр убытков доказательства разрушений на сумму 4 млрд евро. ФОТО

Мариупольская городская военная администрация заключила соглашение с международным Реестром ущерба для Украины (RD4U) об обмене электронными данными. Это позволит передать собранные общиной доказательства разрушений и потерь, нанесенных Россией во время войны.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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По данным горсовета, на платформе Mariupol Justice уже собрано 125 тысяч сообщений об ущербе на общую сумму 4 млрд евро. Из них 31 тысячу передали в международный Реестр.

Начальник Мариупольской МВА Вадим Бойченко подчеркнул необходимость сохранить все собранные свидетельства и использовать их в международном механизме компенсаций.

"Мы хотим, чтобы этот опыт и эта информация были на 100% переданы в Международный реестр убытков", — отметил он.

Подписанное соглашение создает правовую основу для передачи электронных данных. Реестр сможет использовать их при рассмотрении заявлений, а после создания Международной комиссии по рассмотрению претензий соответствующие материалы смогут передать ей для принятия решений о компенсациях.

Обмен информацией будет осуществляться с соблюдением законодательства о защите персональных данных. При необходимости у заявителей будет получено согласие на передачу их данных.

В то же время собранные общиной доказательства не заменяют индивидуальных заявлений пострадавших в Реестр убытков.

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Как мариупольцам помогут получить компенсации

Отдельно Мариупольская ГВА и международный Реестр подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает создание механизма поддержки людей, желающих подать заявления о причиненном ущербе.

В частности, стороны планируют запустить пилотный проект по предоставлению консультаций и практической помощи в оформлении документов. Воспользоваться поддержкой смогут не только жители Мариуполя, но и коммунальные предприятия, учреждения и бизнес, который работал или был зарегистрирован в городе.

Также будут проводиться информационные встречи, в ходе которых будут разъясняться порядок подачи заявлений, доступные категории убытков и требования к доказательствам.

Мариупольцы, которые еще не подали заявление в международный реестр, могут обратиться за консультацией в ближайший центр "ЯМариуполь", говорится в сообщении.

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