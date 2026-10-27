Маріуполь передасть до міжнародного Реєстру збитків докази руйнувань на 4 млрд євро. ФОТО

Маріупольська міська військова адміністрація уклала угоду з міжнародним Реєстром збитків для України (RD4U) про обмін електронними даними. Це дозволить передати зібрані громадою докази руйнувань і втрат, завданих Росією під час війни.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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За даними міськради, на платформі Mariupol Justice вже зібрали 125 тисяч повідомлень про збитки на загальну суму 4 млрд євро. Із них 31 тисячу передали до міжнародного Реєстру.

Начальник Маріупольської МВА Вадим Бойченко наголосив на необхідності зберегти всі зібрані свідчення та використати їх у міжнародному механізмі компенсацій.

"Ми хочемо, щоб цей досвід і ця інформація були на 100% перенесені до Міжнародного реєстру збитків", – зазначив він.

Підписана угода створює правову основу для передавання електронних даних. Реєстр зможе використовувати їх під час опрацювання заяв, а після створення Міжнародної комісії з розгляду претензій відповідні матеріали зможуть передати їй для ухвалення рішень щодо компенсацій.

Обмін інформацією здійснюватиметься з дотриманням законодавства про захист персональних даних. За потреби від заявників отримуватимуть згоду на передавання їхніх відомостей.

Водночас зібрані громадою докази не замінюють індивідуальних заяв постраждалих до Реєстру збитків.

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Як маріупольцям допоможуть отримати компенсації

Окремо Маріупольська МВА та міжнародний Реєстр підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає створення механізму підтримки людей, які хочуть подати заяви про завдану шкоду.

Зокрема, сторони планують запустити пілотний проєкт із надання консультацій та практичної допомоги в оформленні документів. Скористатися підтримкою зможуть не лише жителі Маріуполя, а й комунальні підприємства, установи та бізнес, який працював або був зареєстрований у місті.

Також проводитимуть інформаційні зустрічі, під час яких пояснюватимуть порядок подання заяв, доступні категорії збитків і вимоги до доказів.

Маріупольці, які ще не подали заяву до міжнародного Реєстру, можуть звернутися по консультацію до найближчого центру "ЯМаріуполь", йдеться у повідомленні.

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