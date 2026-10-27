РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12767 посетителей онлайн
Новости Разговор Стубба, Стере и Путина
2 110 5

Стубб рассказал о беседе с Зеленским после контактов с Путиным

Финляндия и Норвегия подтвердили поддержку Украины после беседы с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х написал Стубб.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он назвал беседу с Зеленским плодотворной. По его словам, участники обсудили встречу с российским лидером.

"Финляндия и Норвегия и впредь будут поддерживать Украину и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", — написал Стубб.

Что этому предшествовало?

27 октябряпрезидент Финляндии и премьер-министр Норвегии  провели беседу с диктатором Путиным. По информациипресс-службы Стубба, стороны инициировали беседу, чтобы обсудить войну РФ против Украины, дипломатические усилия, направленные на ее завершение, а также содействие миру и стабильности в Европе. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин в беседе со Стуббом и Стере: Для мира в Украине нужно учитывать интересы РФ

Автор: 

Стубб Александр (252) Стёре Йонас Гар (58)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 