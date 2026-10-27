Стубб рассказал о беседе с Зеленским после контактов с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Х написал Стубб.

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Он назвал беседу с Зеленским плодотворной. По его словам, участники обсудили встречу с российским лидером.

"Финляндия и Норвегия и впредь будут поддерживать Украину и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", — написал Стубб.

Что этому предшествовало?

27 октябряпрезидент Финляндии и премьер-министр Норвегии провели беседу с диктатором Путиным. По информациипресс-службы Стубба, стороны инициировали беседу, чтобы обсудить войну РФ против Украины, дипломатические усилия, направленные на ее завершение, а также содействие миру и стабильности в Европе.

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