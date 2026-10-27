Стубб розповів про розмову із Зеленським після контактів із Путіним
Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав Стубб.
Він назвав розмову із Зеленським плідною. За його словами, учасники обговорили спілкування з російським лідером.
"Фінляндія та Норвегія й надалі підтримуватимуть Україну та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру", - написав Стубб.
Що передувало?
27 жовтня президент Фінляндії та прем'єр Норвегії провели розмову з диктатором Путіним. За інформацією пресслужби Стубба, сторони ініціювали розмову, щоб обговорити війну РФ проти України, дипломатичні зусилля, спрямовані на її завершення, а також сприяння миру та стабільності в Європі.
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