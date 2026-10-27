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Новини Розмова Стубба, Стере та Путіна
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Стубб розповів про розмову із Зеленським після контактів із Путіним

Фінляндія та Норвегія підтвердили підтримку України після розмови із Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів з російським диктатором Володимиром  Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написав Стубб.

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Він назвав розмову із Зеленським плідною. За його словами, учасники обговорили спілкування з російським лідером.

"Фінляндія та Норвегія й надалі підтримуватимуть Україну та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру", - написав Стубб.

Що передувало?

27 жовтня президент Фінляндії  та прем'єр Норвегії  провели розмову з диктатором Путіним. За інформацією пресслужби Стубба, сторони ініціювали розмову, щоб обговорити війну РФ проти України, дипломатичні зусилля, спрямовані на її завершення, а також сприяння миру та стабільності в Європі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін у розмові зі Стуббом та Стере: Для миру в Україні потрібно враховувати інтереси РФ

Автор: 

Стубб Александр (255) Стере Йонас Гар (58)
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