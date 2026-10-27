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Новини Розмова Стубба, Стере та Путіна
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Путін у розмові зі Стуббом та Стере: Для миру в Україні потрібно враховувати інтереси РФ

Кремль розповів подробиці розмови зі Стуббом та Стере

Під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії диктатор Путін заявляв про важливість "врахування інтересів РФ" для миру в Україні.

Про це повідомила пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там зазначили, що ініціаторами розмови були Фінляндія та Норвегія.

"Співрозмовники привітали досягнуту домовленість про відновлення в першій половині листопада в Абу-Дабі тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США, спрямованих, зокрема, на розгляд питань забезпечення безпеки Росії та України після повного припинення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі заявили, що Путін нагадав Стуббу та Стере про "першопричини" війни в Україні.

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"Досягнення справедливого довгострокового миру можливе лише за умови повного й безумовного врахування законних інтересів Російської Федерації. Водночас звернуто увагу на конфронтаційну політику країн ЄС і НАТО, яка призводить до затягування бойових дій.

Обговорювалися питання забезпечення безпеки та стабільності в регіонах Балтійського моря та Північної Європи. Президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії у зв’язку з цим підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства", - зазначили там.

У Кремлі додали, що Стубб, Стере та диктатор домовилися й "надалі підтримувати прямі телефонні контакти".

Читайте: Зеленський проводить розмову зі Стуббом та Стере після їхніх переговорів з Путіним, - ОП

Розмова з Путіним

  • Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
  • Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
  • Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Читайте: Зеленський провів ще одну зустріч з прем’єром Норвегії Стере: обговорили наступні кроки до миру

Автор: 

Норвегія (729) путін володимир (13800) росія (48410) Фінляндія (1233) Стубб Александр (255) Стере Йонас Гар (58)
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Топ коментарі
+5
Тільки вони як агресори та окупанти там не кожен раз кажуть (і тут не уточнили), що під своїми законими інтересами вони розуміють колонізацію навколішних територій в межах колишнього совка, відновлення минулої касапської імперії та протекторат над країнами в межах колишнього військового варшавського договору.
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27.10.2026 12:57 Відповісти
+5
Дивно, що не вимагав виходу Фінляндії з НАТО...
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27.10.2026 12:58 Відповісти
+4
Та якраз вимагав, якраз фразою "Досягнення справедливого довгострокового миру можливе лише за умови повного й безумовного врахування законних інтересів"!!! Ті "інтереси", висловленні в числених ультиматумах до України, НАТО і США (коли президентом був Байден), і полягають в конструкті "НАТО геть за межі 1997 року". Читати треба вміти!
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27.10.2026 13:06 Відповісти

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