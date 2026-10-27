Путін у розмові зі Стуббом та Стере: Для миру в Україні потрібно враховувати інтереси РФ

Під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії диктатор Путін заявляв про важливість "врахування інтересів РФ" для миру в Україні.

Про це повідомила пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там зазначили, що ініціаторами розмови були Фінляндія та Норвегія.

"Співрозмовники привітали досягнуту домовленість про відновлення в першій половині листопада в Абу-Дабі тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США, спрямованих, зокрема, на розгляд питань забезпечення безпеки Росії та України після повного припинення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі заявили, що Путін нагадав Стуббу та Стере про "першопричини" війни в Україні.

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"Досягнення справедливого довгострокового миру можливе лише за умови повного й безумовного врахування законних інтересів Російської Федерації. Водночас звернуто увагу на конфронтаційну політику країн ЄС і НАТО, яка призводить до затягування бойових дій.

Обговорювалися питання забезпечення безпеки та стабільності в регіонах Балтійського моря та Північної Європи. Президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії у зв’язку з цим підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства", - зазначили там.

У Кремлі додали, що Стубб, Стере та диктатор домовилися й "надалі підтримувати прямі телефонні контакти".

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Розмова з Путіним

Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

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