Путін у розмові зі Стуббом та Стере: Для миру в Україні потрібно враховувати інтереси РФ
Під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії диктатор Путін заявляв про важливість "врахування інтересів РФ" для миру в Україні.
Про це повідомила пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Там зазначили, що ініціаторами розмови були Фінляндія та Норвегія.
"Співрозмовники привітали досягнуту домовленість про відновлення в першій половині листопада в Абу-Дабі тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США, спрямованих, зокрема, на розгляд питань забезпечення безпеки Росії та України після повного припинення бойових дій", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі заявили, що Путін нагадав Стуббу та Стере про "першопричини" війни в Україні.
"Досягнення справедливого довгострокового миру можливе лише за умови повного й безумовного врахування законних інтересів Російської Федерації. Водночас звернуто увагу на конфронтаційну політику країн ЄС і НАТО, яка призводить до затягування бойових дій.
Обговорювалися питання забезпечення безпеки та стабільності в регіонах Балтійського моря та Північної Європи. Президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії у зв’язку з цим підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства", - зазначили там.
У Кремлі додали, що Стубб, Стере та диктатор домовилися й "надалі підтримувати прямі телефонні контакти".
Розмова з Путіним
- Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
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