Зеленський проводить розмову зі Стуббом та Стере після їхніх переговорів з Путіним, - ОП
Володимир Зеленський проводить розмову з Александром Стуббом та Йонасом Гаром Стере після їхніх переговорів з диктатором Путіним.
Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
За його словами, зараз глава держави проводить розмову з президентом Фінляндії та прем’єром Норвегії за підсумками їхнього діалогу з Путіним.
Розмова з Путіним
- Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль