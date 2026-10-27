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Новини Розмова Стубба, Стере та Путіна
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Зеленський проводить розмову зі Стуббом та Стере після їхніх переговорів з Путіним, - ОП

Переговори з Путіним: Зеленський говорить зі Стуббом та Стере

Володимир Зеленський проводить розмову з Александром Стуббом та Йонасом Гаром Стере після їхніх переговорів з диктатором Путіним.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

За його словами, зараз глава держави проводить розмову з президентом Фінляндії та прем’єром Норвегії за підсумками їхнього діалогу з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС шукає представника для можливих переговорів з Путіним. Серед кандидатів - Стубб, - Politico

Розмова з Путіним

  • Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
  • Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
  • Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Читайте: Зеленський провів розмову зі Стере: Готуємо зустрічі та спільні рішення

Автор: 

Зеленський Володимир (27481) путін володимир (13800) Стубб Александр (255) Стере Йонас Гар (58)
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