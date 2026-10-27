Зеленський проводить розмову зі Стуббом та Стере після їхніх переговорів з Путіним, - ОП

Володимир Зеленський проводить розмову з Александром Стуббом та Йонасом Гаром Стере після їхніх переговорів з диктатором Путіним.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, зараз глава держави проводить розмову з президентом Фінляндії та прем’єром Норвегії за підсумками їхнього діалогу з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС шукає представника для можливих переговорів з Путіним. Серед кандидатів - Стубб, - Politico

Розмова з Путіним

Раніше стало відомо, що лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Читайте: Зеленський провів розмову зі Стере: Готуємо зустрічі та спільні рішення