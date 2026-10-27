Зеленский беседует со Стуббом и Стере после их переговоров с Путиным, - ОП

Владимир Зеленский беседует с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере после их переговоров с диктатором Путиным.

Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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По его словам, сейчас глава государства беседует с президентом Финляндии и премьером Норвегии по итогам их диалога с Путиным.

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Беседа с Путиным

Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

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