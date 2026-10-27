Зеленский беседует со Стуббом и Стере после их переговоров с Путиным, - ОП
Владимир Зеленский беседует с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере после их переговоров с диктатором Путиным.
Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
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По его словам, сейчас глава государства беседует с президентом Финляндии и премьером Норвегии по итогам их диалога с Путиным.
Беседа с Путиным
- Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эмманюэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
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