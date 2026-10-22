ЕС ищет представителя для возможных переговоров с Путиным. Среди кандидатов - Стубб, - Politico

В европейских правительствах продолжается дискуссия о том, что им, возможно, в скором времени придется назначить представителя, который будет вести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном соглашении для Украины.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Главная проблема заключается в том, чтобы решить, кто возьмет на себя такую опасную миссию. Этот вопрос стал особенно актуальным на этой неделе после того, как специальный посланник президента США Стив Уиткофф отправился в Россию, чтобы предложить Путину трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Цель встречи — добиться прекращения огня", — говорится в материале.

Президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что ЕС должен "определить одного человека или группу людей, которые будут представлять Европу. Не обязательно представителей ЕС или НАТО, а просто лидеров, которым другие предоставят мандат на ведение переговоров".

Дипломаты и чиновники не пришли к согласию относительно того, кто лучше всего мог бы представлять Европу, отмечает издание.

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Стубб?

"Один из кандидатов вне институциональной структуры ЕС, к которому всё больше приковано внимание, — президент Финляндии Александр Стубб.

В его пользу говорят два ключевых фактора: вероятно, среди лидеров ЕС у него лучшие отношения с Трампом, а Финляндия имеет многолетний опыт взаимодействия с Россией. Две страны имеют общую границу протяженностью 1300 километров и в прошлом воевали друг с другом", — пишет Politico.

Один из дипломатов ЕС отметил, что Стубб — "единственный человек, который до сих пор проявил инициативу" и продемонстрировал политическое лидерство на самом высоком уровне. Он мог бы стать европейским посланником на предстоящем мирном саммите.

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Во вторник Стубб находился в Норвегии вместе с Зеленским и Виткоффом. Они провели переговоры накануне визита американского посланника в Россию на встречу с Путиным.

Другой дипломат подчеркнул, что на переговорах необходимо обеспечить представительство самого ЕС, а не только узкой группы влиятельных стран, таких как Германия, Франция и Великобритания.

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Визит Виткоффа в Россию 21 октября

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

На встрече с Путиным Уиткофф заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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