Стубб после переговоров с Уиткоффом в Осло: Ждем ответа России, чтобы определить дальнейшие шаги
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после встречи в Осло с участием Зеленского, премьер-министра Норвегии и специальных представителей президента США мирный процесс вернулся в нужное русло.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Что известно?
За последнюю неделю, сказал Стубб, ситуация заметно улучшилась.
"Мы все придерживаемся единой позиции и ждем ответа России, чтобы определить дальнейшие шаги", — добавил лидер Финляндии.
По словам Стубба, участники переговоров работали над документами, касающимися безопасности, территорий и санкций.
"Думаю, процесс снова вернулся в нужное русло. Мы работаем вместе с нашими европейскими друзьями. Главное сейчас — какие сигналы Стив Уиткофф получит в Санкт-Петербурге. Сегодняшний день прошел успешно. Завтра будет новый день. Надеюсь, мы не столкнемся с новым откатом", — добавил он.
Что этому предшествовало?
- 20 октября состоялась встреча соспецпосланником США Уиткоффом в Норвегии.
- 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
- Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.
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