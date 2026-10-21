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Стубб после переговоров с Уиткоффом в Осло: Ждем ответа России, чтобы определить дальнейшие шаги

Переговоры в Осло: Стубб говорит об улучшении ситуации

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после встречи в Осло с участием Зеленского, премьер-министра Норвегии и специальных представителей президента США мирный процесс вернулся в нужное русло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

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Что известно?

За последнюю неделю, сказал Стубб, ситуация заметно улучшилась.

"Мы все придерживаемся единой позиции и ждем ответа России, чтобы определить дальнейшие шаги", — добавил лидер Финляндии.

По словам Стубба, участники переговоров работали над документами, касающимися безопасности, территорий и санкций.

"Думаю, процесс снова вернулся в нужное русло. Мы работаем вместе с нашими европейскими друзьями. Главное сейчас — какие сигналы Стив Уиткофф получит в Санкт-Петербурге. Сегодняшний день прошел успешно. Завтра будет новый день. Надеюсь, мы не столкнемся с новым откатом", — добавил он.

Читайте: РФ готова помочь США урегулировать "иранский кризис", - Путин на встрече с Уиткоффом

Что этому предшествовало?

  • 20 октября состоялась встреча соспецпосланником США Уиткоффом в Норвегии.
  •  21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
  • Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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Автор: 

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