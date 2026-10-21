Стубб після переговорів з Віткоффом в Осло: Чекаємо на відповідь Росії, щоб визначити подальші кроки

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після зустрічі в Осло за участі Зеленського, прем'єра Норвегії та спецпредставників президента США, мирний процес повернувся в потрібне русло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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Що відомо?

За останній тиждень, сказав Стубб, ситуація помітно покращилася.

"Ми всі дотримуємося єдиної позиції та чекаємо на відповідь Росії, щоб визначити подальші кроки", - додав лідер Фінляндії.

За словами Стубба, учасники переговорів працювали над документами, що стосуються безпеки, територій і санкцій.

"Думаю, процес знову повернувся в потрібне русло. Ми працюємо разом із нашими європейськими друзями. Головне зараз - які сигнали Стів Віткофф отримає в Санкт-Петербурзі. Сьогоднішній день минув успішно. Завтра буде новий день. Сподіваюся, ми не зіткнемося з новим відкатом", - додав він.

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Що передувало?

20 жовтня зустрівся із спецпосланцем США Віткоффом у Норвегії.

21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

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