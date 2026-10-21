Стубб після переговорів з Віткоффом в Осло: Чекаємо на відповідь Росії, щоб визначити подальші кроки
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що після зустрічі в Осло за участі Зеленського, прем'єра Норвегії та спецпредставників президента США, мирний процес повернувся в потрібне русло.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Що відомо?
За останній тиждень, сказав Стубб, ситуація помітно покращилася.
"Ми всі дотримуємося єдиної позиції та чекаємо на відповідь Росії, щоб визначити подальші кроки", - додав лідер Фінляндії.
За словами Стубба, учасники переговорів працювали над документами, що стосуються безпеки, територій і санкцій.
"Думаю, процес знову повернувся в потрібне русло. Ми працюємо разом із нашими європейськими друзями. Головне зараз - які сигнали Стів Віткофф отримає в Санкт-Петербурзі. Сьогоднішній день минув успішно. Завтра буде новий день. Сподіваюся, ми не зіткнемося з новим відкатом", - додав він.
Що передувало?
- 20 жовтня зустрівся із спецпосланцем США Віткоффом у Норвегії.
- 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
- Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль