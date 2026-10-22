ЄС шукає представника для можливих переговорів з Путіним. Серед кандидатів - Стубб, - Politico

У європейських урядах триває дискусія щодо того, що їм, можливо, незабаром доведеться визначити представника, який вестиме прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирної угоди для України.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Головна проблема полягає в тому, щоб вирішити, хто візьме на себе таку небезпечну місію. Це питання стало особливо актуальним цього тижня після того, як спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вирушив до Росії, щоб запропонувати Путіну тристоронній саміт за участю Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Мета зустрічі - домогтися припинення вогню", - йдеться в матеріалі.

Президент Чехії Петр Павел раніше сказав, що ЄС має "визначити одну людину або групу людей, які представлятимуть Європу. Не обов’язково представників ЄС чи НАТО, а просто лідерів, яким інші нададуть мандат на ведення переговорів".

Дипломати та посадовці не дійшли згоди щодо того, хто найкраще міг би представляти Європу, зауважує видання.

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Стубб?

"Один із кандидатів поза інституційною структурою ЄС, до якого дедалі більше прикута увага, - президент Фінляндії Александр Стубб.

На його користь свідчать два ключові чинники: імовірно, серед лідерів ЄС у нього найкращі відносини з Трампом, а Фінляндія має тривалий досвід взаємодії з Росією. Дві країни мають спільний кордон завдовжки 1300 кілометрів і в минулому воювали між собою", - пише Politico.

Один із дипломатів ЄС зазначив, що Стубб - "єдина людина, яка досі проявила ініціативу" та продемонструвала політичне лідерство на найвищому рівні. Він міг би стати європейським посланцем на майбутньому мирному саміті.

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У вівторок Стубб перебував у Норвегії разом із Зеленським і Віткоффом. Вони провели переговори напередодні візиту американського посланця до Росії на зустріч із Путіним.

Інший дипломат наголосив, що на переговорах необхідно забезпечити представництво самого ЄС, а не лише вузької групи впливових країн, як-от Німеччина, Франція та Велика Британія.

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Візит Віткоффа до Росії 21 жовтня

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.

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