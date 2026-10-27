Стубб и Стере провели телефонный разговор с Путиным: для завершения войны необходимы прямые переговоры
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели беседу с диктатором Путиным.
Об этом сообщила пресс-служба лидера Финляндии, передает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что беседа стала продолжением встречи в Осло 20 октября и была проведена по согласованию с Украиной.
В канцелярии Стубба отметили, что стороны инициировали беседу, чтобы обсудить войну РФ против Украины, дипломатические усилия, направленные на ее завершение, а также содействие миру и стабильности в Европе.
"Финляндия и Норвегия имеют общую границу с Россией. Они являются непоколебимыми сторонниками Украины. Целью беседы было непосредственно донести до Путина позиции относительно предстоящих переговоров, которые должны помочь завершить войну. Беседа была связана с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби", — говорится в сообщении.
В то же время там отметили, что Стубб и Стере не выступали от имени Европы в целом.
Украине будут продолжать помогать
Стубб и Стере подчеркнули, что Финляндия и Норвегия будут и впредь оказывать Украине свою многолетнюю поддержку. Они также подчеркнули, что война должна закончиться, а переговоры — возобновиться.
"Беседа была откровенной и содержательной. Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны напрямую повлияет на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для завершения войны необходимы прямые переговоры", — подчеркнул Стубб.
"Война обходится огромной человеческой и материальной ценой. Страдания и разрушения будут сказываться на следующих поколениях. В ходе беседы мы подчеркнули важность деэскалации", — добавил Стере.
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то рахуйте шо не було розмови по суті