Стубб і Стере провели телефонну розмову з Путіним: Для завершення війни необхідні прямі переговори

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере провели розмову з диктатором Путіним.

Про це повідомила пресслужба лідера Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що розмова стала продовженням зустрічі в Осло 20 жовтня та була проведена за погодженням з Україною.

У канцелярії Стубба зазначили, що сторони ініціювали розмову, щоб обговорити війну РФ проти України, дипломатичні зусилля, спрямовані на її завершення, а також сприяння миру та стабільності в Європі.

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"Фінляндія та Норвегія мають спільний кордон із Росією. Вони є непохитними прихильниками України. Метою розмови було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів, які мають допомогти завершити війну. Розмова була пов’язана з майбутніми зустрічами, які відбудуться в Абу-Дабі", - йдеться в повідомленні.

Водночас там зауважили, що Стубб та Стере не виступали від імені Європи загалом.

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Україні продовжать допомагати

Стубб і Стере наголосили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати Україні свою багаторічну підтримку. Вони також наголосили, що війна має завершитися, а переговори - відновитися.

"Розмова була відвертою та змістовною. Ми - сусідні з Росією країни. Результат цієї війни безпосередньо вплине на нашу безпеку та безпеку Європи загалом. Для завершення війни необхідні прямі переговори", - наголосив Стубб.

"Війна має величезну людську та матеріальну ціну. Страждання й руйнування впливатимуть на наступні покоління. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації", - додав Стере.

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