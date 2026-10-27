Путин в беседе со Стуббом и Стере: Для мира в Украине нужно учитывать интересы РФ

В ходе беседы с лидерами Финляндии и Норвегии диктатор Путин заявил о важности "учета интересов РФ" для мира в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Там отметили, что инициаторами разговора выступили Финляндия и Норвегия.

"Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, направленных, в частности, на рассмотрение вопросов обеспечения безопасности России и Украины после полного прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что Путин напомнил Стуббу и Стере о "первопричинах" войны в Украине.

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"Достижение справедливого долгосрочного мира возможно лишь при условии полного и безусловного учета законных интересов Российской Федерации. В то же время было обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, которая приводит к затягиванию боевых действий.

Обсуждались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и Северной Европы. Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии в связи с этим подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства", — отметили там.

В Кремле добавили, что Стубб, Стере и диктатор договорились и "в дальнейшем поддерживать прямые телефонные контакты".

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Беседа с Путиным

Ранее стало известно, что лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.

Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.

Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.

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