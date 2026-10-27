На Прикарпатье бывший начальник склада СБУ получил условный срок за недостачу более 10 тысяч патронов и имущества на сумму 931 тыс. грн

Ивано-Франковский городской суд признал бывшего начальника отдела областного управления СБУ виновным в халатном отношении к военной службе. Из-за ненадлежащего учета и хранения имущества возникла недостача 10 285 патронов и других материальных ценностей на общую сумму свыше 931 тыс. грн.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда от 21 октября 2026 года, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие боеприпасы и имущество исчезли со склада СБУ

Согласно материалам дела, осужденный более 23 лет проходил военную службу в управлении СБУ на Прикарпатье. Он имел звание штаб-сержанта, а с декабря 2020 года занимал должность техника по оружию – начальника склада отдела хозяйственного обеспечения.

В 2023–2024 годах во время инвентаризаций в управлении обнаружили недостачу военного имущества. В частности, не хватало:

4819 патронов калибра 5,56 мм (.223 Remington);

5086 патронов калибра 9×18 мм (Макаров);

380 патронов калибра 7,62 мм образца 1943 года;

оборудование, одежду, постельные принадлежности, строительные материалы и другое имущество.

Общая стоимость недостающего имущества составляла 931 225 грн 96 коп. Наибольшую часть этой суммы — 695 394 грн — составляли прочие необоротные материальные активы.

Суд установил, что в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года начальник склада не обеспечивал надлежащего контроля за сохранностью вверенного ему имущества, не проверял его фактическое наличие и нарушал требования служебных инструкций.

Читайте также: Более 6,7 миллиона гривен необоснованных боевых выплат: перед судом предстанут 4 военных чиновника. ФОТОрепортаж

Почему бывший сотрудник СБУ не вел надлежащего учета

Во время повторного рассмотрения дела мужчина полностью признал вину и удовлетворил гражданский иск управления СБУ.

Он пояснил, что после начала полномасштабного вторжения России часть оружия, боеприпасов и вещевого имущества сосредоточил в одном месте, чтобы ускорить выдачу военнослужащим. Там же хранилась гуманитарная помощь — продукты, средства гигиены, спальные мешки и карематы.

Из-за значительного объема имущества и большого количества военных, которым срочно выдавали необходимое, начальник склада перестал должным образом оформлять учетные документы.

Вместо предусмотренной инструкциями документации он делал записи в собственном блокноте.

По словам обвиняемого, во время выдачи вещевого имущества он не контролировал вооружение и боеприпасы, а во время выдачи оружия не следил за вещевым имуществом.

Мужчина заверил, что недостача возникла не в результате умышленных действий, а из-за ненадлежащего контроля. В суде он раскаялся и сообщил, что содействовал расследованию.

Читайте также: Закупка непригодных радиостанций: начальнику службы связи воинской части в Черниговской области сообщено о подозрении, - ГБР. ФОТО

Какое наказание назначил суд

В феврале 2026 года суд первой инстанции оправдал бывшего сотрудника СБУ. Однако после апелляционного обжалования 2 октября оправдательный приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение.

В результате Ивано-Франковский городской суд признал бывшего сотрудника СБУ виновным по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины – халатное отношение военнослужащего к службе, повлекшее существенный ущерб, в условиях военного положения.

Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Суд учел искреннее раскаяние, содействие расследованию, отсутствие предыдущих судимостей, состояние здоровья и наличие несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В течение испытательного срока осужденный должен являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без согласования.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск управления СБУ и постановил взыскать с мужчины 931 225,96 грн в качестве возмещения материального ущерба. Еще 17 828 грн он должен уплатить государству за проведение судебной экспертизы.

Арест имущества осужденного оставлен в силе до вступления приговора в законную силу. Решение еще можно обжаловать в течение 30 дней со дня его оглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновника Луганской ОГА подозревают в служебной халатности, нанесшей государству ущерб в размере более 28 млн грн. ФОТО