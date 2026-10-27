На Прикарпатті ексначальник складу СБУ отримав умовний строк за нестачу понад 10 тисяч набоїв і майна на 931 тис. грн

Івано-Франківський міський суд визнав винним колишнього начальника складу обласного управління СБУ в недбалому ставленні до військової служби. Через неналежний облік і зберігання майна виникла нестача 10 285 набоїв та інших матеріальних цінностей на загальну суму понад 931 тис. грн.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 21 жовтня 2026 року, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які боєприпаси та майно зникли зі складу СБУ

За матеріалами справи, засуджений понад 23 роки проходив військову службу в управлінні СБУ на Прикарпатті. Він мав звання штаб-сержанта, а з грудня 2020 року обіймав посаду техніка зі зброї – начальника складу відділу господарського забезпечення.

У 2023–2024 роках під час інвентаризацій в управлінні виявили нестачу військового майна. Зокрема, не вистачало:

4819 набоїв калібру 5,56 мм (.223 Remington);

5086 набоїв калібру 9×18 мм (Макаров);

380 набоїв калібру 7,62 мм зразка 1943 року;

обладнання, одягу, постільних речей, будівельних матеріалів та іншого майна.

Загальна вартість майна, якого не вистачало, становила 931 225 грн 96 коп. Найбільшу частину цієї суми – 695 394 грн – становили інші необоротні матеріальні активи.

Суд встановив, що в період із грудня 2022 року до жовтня 2023-го начальник складу не забезпечував належного контролю за збереженням ввіреного йому майна, не перевіряв його фактичну наявність та порушував вимоги службових інструкцій.

Також читайте: Понад 6,7 мільйона гривень безпідставних бойових виплат: судитимуть 4 військових посадовців. ФОТОрепортаж

Чому експрацівник СБУ не вів належного обліку

Під час повторного розгляду справи чоловік повністю визнав провину та цивільний позов управління СБУ.

Він пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії частину зброї, боєприпасів і речового майна зосередив в одному місці, щоб пришвидшити видавання військовослужбовцям. Там само зберігали гуманітарну допомогу – продукти, засоби гігієни, спальники та каремати.

Через значний обсяг майна та велику кількість військових, яким терміново видавали необхідне, начальник складу перестав належним чином оформлювати облікові документи.

Замість передбаченої інструкціями документації він робив записи у власному блокноті.

За словами обвинуваченого, під час видавання речового майна він не контролював озброєння та боєприпаси, а під час видавання зброї не стежив за речовим майном.

Чоловік запевнив, що нестача виникла не внаслідок умисних дій, а через неналежний контроль. У суді він розкаявся та повідомив, що сприяв розслідуванню.

Читайте також: Закупівля непридатних радіостанцій: повідомлено про підозру начальнику служби зв’язку військової частини на Чернігівщині, - ДБР. ФОТО

Яке покарання призначив суд

У лютому 2026 року суд першої інстанції виправдав колишнього працівника СБУ. Однак після апеляційного оскарження 2 жовтня виправдувальний вирок скасували, а справу направили на новий розгляд.

Відтак Івано-Франківський міський суд визнав експрацівника СБУ винним за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, в умовах воєнного стану.

Йому призначили п'ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Суд врахував щире каяття, сприяння розслідуванню, відсутність попередніх судимостей, стан здоров'я та наявність неповнолітньої дитини. Обставин, що обтяжують покарання, не встановили.

Протягом іспитового строку засуджений має з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без погодження.

Крім того, суд повністю задовольнив цивільний позов управління СБУ та постановив стягнути з чоловіка 931 225,96 грн відшкодування матеріальної шкоди. Ще 17 828 грн він має сплатити державі за проведення судової експертизи.

Арешт майна засудженого залишили чинним до набрання вироком законної сили. Рішення ще можна оскаржити протягом 30 днів із дня проголошення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посадовця Луганської ОДА підозрюють у службовій недбалості, що завдала державі понад 28 млн грн збитків. ФОТО