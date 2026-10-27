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Новости Вымогательство денег
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Задержаны два адвоката, которые вымогали $150 тыс. у производителя дронов, чтобы "закрыть" фейковое расследование, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией и прокуратурой раскрыло мошенническую схему получения денег от представителей оборонных предприятий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Были задержаны два адвоката, которые вымогали 150 тыс. долларов у руководителя компании, производящей беспилотные системы для украинской армии.

Адвокаты требовали $150 у производителя дронов: их задержала СБУ

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"За эти деньги юристы обещали предпринимателю "закрыть" уголовное дело, которое якобы было возбуждено в отношении производителя.

На самом деле никакого расследования в отношении бизнесмена не проводилось, а фейковую историю о следственно-оперативных действиях адвокаты придумали, чтобы запугать его и выманить у него деньги", — говорится в сообщении.

Адвокаты угрожали потерпевшему обысками и другими процессуальными мерами с перспективой получения тюремного срока, если тот откажется платить.

СБУ задержала адвокатов "на горячем" во время передачи всей суммы.

Адвокаты требовали $150 у производителя дронов: их задержала СБУ
Адвокаты требовали $150 у производителя дронов: их задержала СБУ

Также установлено, что перед этим оба юриста обманным путем получили от предпринимателя еще 55 тысяч евро.

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В обмен на деньги фигуранты предлагали предпринимателю свое содействие в якобы продлении "бронирования" для сотрудников его компании как критически важной.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

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