Задержаны два адвоката, которые вымогали $150 тыс. у производителя дронов, чтобы "закрыть" фейковое расследование, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией и прокуратурой раскрыло мошенническую схему получения денег от представителей оборонных предприятий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Были задержаны два адвоката, которые вымогали 150 тыс. долларов у руководителя компании, производящей беспилотные системы для украинской армии.

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"За эти деньги юристы обещали предпринимателю "закрыть" уголовное дело, которое якобы было возбуждено в отношении производителя.

На самом деле никакого расследования в отношении бизнесмена не проводилось, а фейковую историю о следственно-оперативных действиях адвокаты придумали, чтобы запугать его и выманить у него деньги", — говорится в сообщении.

Адвокаты угрожали потерпевшему обысками и другими процессуальными мерами с перспективой получения тюремного срока, если тот откажется платить.

СБУ задержала адвокатов "на горячем" во время передачи всей суммы.





Также установлено, что перед этим оба юриста обманным путем получили от предпринимателя еще 55 тысяч евро.

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В обмен на деньги фигуранты предлагали предпринимателю свое содействие в якобы продлении "бронирования" для сотрудников его компании как критически важной.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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