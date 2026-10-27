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Новини Вимагання коштів
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Затримано двох адвокатів, які вимагали $150 тис. у виробника дронів, щоб "закрити" фейкове розслідування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрило шахрайську схему одержання грошей від представників оборонних підприємств України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Було затримано двох адвокатів, які вимагали $150 тис. у керівника компанії, що виробляє безпілотні системи для української армії.

Адвокати вимагали $150 у виробника дронів: їх затримала СБУ

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"За ці гроші юристи обіцяли підприємцю "закрити" кримінальне провадження, яке нібито розпочато щодо виробника.

Насправді жодного розслідування стосовно бізнесмена не проводилось, а фейкову історію про слідчо-оперативні дії адвокати вигадали, щоб залякати його та виманити у нього гроші", - йдеться в повідомленні.

Адвокати погрожували потерпілому обшуками та іншими процесуальними заходами з перспективою одержання тюремного строку, якщо той відмовиться платити.

СБУ затримала адвокатів "на гарячому" під час передачі всієї суми.

Адвокати вимагали $150 у виробника дронів: їх затримала СБУ
Адвокати вимагали $150 у виробника дронів: їх затримала СБУ

Також встановлено, що перед цим обидва юристи обманом одержали від підприємця ще 55 тисяч євро.

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В обмін на гроші фігуранти пропонували підприємцю своє сприяння у начебто продовженні "бронювання" для працівників його компанії як критично важливої.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

шахрайство (1104) СБУ (13054)
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