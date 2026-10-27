Затримано двох адвокатів, які вимагали $150 тис. у виробника дронів, щоб "закрити" фейкове розслідування, - СБУ. ФОТОрепортаж
Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрило шахрайську схему одержання грошей від представників оборонних підприємств України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Було затримано двох адвокатів, які вимагали $150 тис. у керівника компанії, що виробляє безпілотні системи для української армії.
"За ці гроші юристи обіцяли підприємцю "закрити" кримінальне провадження, яке нібито розпочато щодо виробника.
Насправді жодного розслідування стосовно бізнесмена не проводилось, а фейкову історію про слідчо-оперативні дії адвокати вигадали, щоб залякати його та виманити у нього гроші", - йдеться в повідомленні.
Адвокати погрожували потерпілому обшуками та іншими процесуальними заходами з перспективою одержання тюремного строку, якщо той відмовиться платити.
СБУ затримала адвокатів "на гарячому" під час передачі всієї суми.
Також встановлено, що перед цим обидва юристи обманом одержали від підприємця ще 55 тисяч євро.
В обмін на гроші фігуранти пропонували підприємцю своє сприяння у начебто продовженні "бронювання" для працівників його компанії як критично важливої.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).
Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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