Количество российских дронов на фронте выросло почти в четыре раза за год: за сутки более 9600 ударов, - Нацгвардия

За сутки российские войска задействовали более 9600 беспилотников для нанесения ударов по линии фронта. При этом оккупанты всё чаще отказываются от масштабных штурмов в пользу продвижения небольшими пехотными группами и попыток проникновения на украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телеканала "Мы-Украина".

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По его словам, раньше перед штурмами российские войска могли проводить массированную артиллерийскую подготовку и задействовать танки. Сейчас же значительно активнее используют беспилотники, а пехотные группы пытаются постепенно продвигаться вперед.

"Российская тактика заключается, как мы сейчас видим, не в крупных штурмах, а в постоянном использовании, в постоянных попытках продвижения небольших пехотных групп, попытках инфильтрации", — пояснил представитель Нацгвардии.

Он отметил, что беспилотники стали одним из ключевых инструментов российских атак на фронте.

Количество дронов за год выросло почти в четыре раза

Музычук привел данные о масштабах применения беспилотников российскими войсками. По его словам, за сутки оккупанты использовали более 9600 дронов для ударов по линии фронта.

"За последние сутки мы видим, что противником было задействовано более 9600 дронов для нанесения ударов по линии фронта. Ну, и чтобы понять такую динамику: примерно в этот же период год назад эта цифра составляла где-то 2500", — рассказал представитель.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество задействованных дронов выросло примерно в 3,8 раза.

Музычук подчеркнул, что действия российских войск в настоящее время характеризуются массированным использованием беспилотников и попытками инфильтрации небольшими пехотными группами.

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