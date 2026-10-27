Кількість російських дронів на фронті зросла майже вчетверо за рік: за добу понад 9600 ударів, - Нацгвардія

Російські війська протягом доби використали понад 9600 безпілотників для ударів по лінії фронту. Водночас окупанти дедалі частіше відмовляються від масштабних штурмів на користь просування невеликими піхотними групами та спроб проникнення на українські позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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За його словами, раніше перед штурмами російські війська могли проводити масовану артилерійську підготовку та залучати танки. Нині ж значно активніше використовують безпілотники, а піхотні групи намагаються поступово просуватися вперед.

"Російська тактика полягає, зараз ми бачимо, не у великих штурмах, а в постійному використанні, в постійних спробах просування малих піхотних груп, спробах інфільтрації", - пояснив речник Нацгварді.

Він зазначив, що безпілотники стали одним із ключових інструментів російських атак на фронті.

Кількість дронів за рік зросла майже вчетверо

Музичук навів дані про масштаби застосування безпілотників російськими військами. За його словами, протягом доби окупанти використали понад 9600 дронів для ударів по лінії фронту.

"Цієї доби ми бачимо, що більше як 9600 дронів взагалі було використано противником для ударів по лінії фронту. Ну, і для розуміння такої динаміки, приблизно в цей період рік тому ця цифра складала десь 2500", - розповів речник.

Отже, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість застосованих дронів зросла приблизно у 3,8 раза.

Музичук наголосив, що дії російських військ нині характеризуються масованим використанням безпілотників і спробами інфільтрації невеликими піхотними групами.

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