В Праге горел дом владельца концерна STV, производящего снаряды для Украины: полиция не исключает поджога. ВИДЕО

В ночь на 27 октября в чешской столице произошел пожар в частном доме владельца оружейного концерна STV Group Мартина Дрди. Компания является одним из поставщиков боеприпасов и военной техники для Украины.

Об этом сообщает Novinky со ссылкой на чешскую полицию и пожарную службу, передает Цензор.НЕТ.

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Пожар возник примерно за полчаса до полуночи в районе Кунратице. Соседи заметили пламя у входа в дом, недалеко от гаража.

По данным кадастра недвижимости, дом принадлежит чешскому миллиардеру Мартину Дрди, владельцу оборонного концерна STV Group.

Пресс-секретарь пожарной службы Мирослав Резач сообщил, что спасатели ликвидировали возгорание площадью около одного квадратного метра. Ущерб предварительно оценили в 200 тысяч чешских крон.

Огонь повредил утеплитель и каркас здания. Пожарным пришлось частично демонтировать конструкции и проверить их с помощью тепловизора, чтобы убедиться в отсутствии скрытых очагов возгорания.

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Полиция проверяет версию поджога

После ликвидации пожара к расследованию привлекли криминалистов.

"Эксперты-криминалисты в настоящее время расследуют все обстоятельства и причины пожара в сотрудничестве со следователями пожарной службы", — заявил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.

Следователи рассматривают несколько возможных причин возгорания: техническую неисправность, неосторожность или умышленный поджог. Ни одну из версий пока не исключают.

STV Group специализируется на производстве боеприпасов и военной техники. После начала полномасштабного российского вторжения концерн стал одним из важных поставщиков вооружения для Украины.

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