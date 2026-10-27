У Празі горів будинок власника концерну STV, який виробляє снаряди для України: поліція не виключає підпалу. ВIДЕО

У ніч на 27 жовтня в чеській столиці сталася пожежа в приватному будинку власника збройового концерну STV Group Мартіна Дрді. Компанія є одним із постачальників боєприпасів та військової техніки для України.

Про це повідомляє Novinky із посиланням на чеську поліцію та пожежну службу, передає Цензор.НЕТ.

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Пожежа виникла приблизно за пів години до опівночі в районі Кунратице. Сусіди помітили полум'я біля входу в будинок, неподалік гаража.

За даними кадастру нерухомості, будинок належить чеському мільярдеру Мартіну Дрді, власнику оборонного концерну STV Group.

Речник пожежної служби Мірослав Резач повідомив, що рятувальники ліквідували займання на площі близько одного квадратного метра. Збитки попередньо оцінили у 200 тисяч чеських крон.

Вогонь пошкодив утеплювач і каркас будівлі. Пожежникам довелося частково демонтувати конструкції та перевірити їх тепловізором, щоб переконатися у відсутності прихованих осередків займання.

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Поліція перевіряє версію підпалу

Після ліквідації пожежі до розслідування залучили криміналістів.

"Експерти-криміналісти наразі розслідують усі обставини та причини пожежі у співпраці зі слідчими пожежної служби", – заявив речник поліції Річард Грдіна.

Слідчі розглядають кілька можливих причин займання: технічну несправність, необережність або умисний підпал. Жодну з версій наразі не виключають.

STV Group спеціалізується на виробництві боєприпасів та військової техніки. Після початку повномасштабного російського вторгнення концерн став одним із важливих постачальників озброєння для України.

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