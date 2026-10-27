Отдал приказ расстрелять гражданского в Мариуполе: главе батальона "Восток" сообщили о подозрении. ФОТО

Командиру батальона "Восток", который подверг пыткам гражданское лицо и отдал приказ его расстрелять в Мариуполе, предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Угрожал оружием и приказал расстрелять

Как отмечается, в мае 2022 года во время оккупации Мариуполя российские военные задержали на блокпосту местного жителя, который ехал на велосипеде.

Мужчину доставили в военный штаб и начали требовать признания в причастности к "украинскому национализму".

По данным следствия, 53-летний основатель батальона "Восток" приставил гражданскому пистолет ко лбу и угрожал убийством, требуя назвать себя бойцом "Азова".

Когда мужчина на украинском языке отказался, главарь боевиков избил его и приказал расстрелять.

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Российские военные уже поставили пострадавшего к стене, однако выполнение приказа остановил представитель командования полка. Впоследствии мужчину передали так называемому "МДБ ДНР". Сейчас он находится в Украине.

После захвата Мариуполя подозреваемый получил от президента РФ должность заместителя начальника управления Росгвардии в оккупированной Донецкой области и звание генерал-майора полиции.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры ему заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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