Наказав розстріляти цивільного в Маріуполі: ватажку батальйону "Восток" повідомили про підозру. ФОТО

Ватажку батальйону "Восток", який катував цивільного та наказав його розстріляти в Маріуполі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Погрожував зброєю та наказав розстріляти

Як зазначається, у травні 2022 року під час окупації Маріуполя російські військові затримали на блокпосту місцевого жителя, який їхав велосипедом.

Чоловіка доставили до військового штабу та почали вимагати зізнання у причетності до "українського націоналізму".

За даними слідства, 53-річний засновник батальйону "Восток" приставив цивільному пістолет до лоба та погрожував убивством, вимагаючи назвати себе бійцем "Азову".

Коли чоловік українською мовою відмовився, ватажок бойовиків побив його та наказав розстріляти.

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Деталі

Російські військові вже поставили потерпілого до стіни, однак виконання наказу зупинив представник командування полку. Згодом чоловіка передали так званому "мдб днр". Нині він перебуває в Україні.

Після захоплення Маріуполя підозрюваний отримав від президента РФ посаду заступника начальника управління росгвардії на окупованій Донеччині та звання генерал-майора поліції.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

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