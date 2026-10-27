В Киеве раненный во время ракетного удара РФ парамедик продолжил спасать людей. ФОТО

Во время российского ракетного удара по Киеву 26 октября пострадали двое сотрудников службы экстренной медицинской помощи в возрасте 42 и 49 лет. Несмотря на полученные травмы, один из них продолжил спасать людей на месте попадания.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Бригада завершила вызов и вернулась к служебному автомобилю, когда неподалеку раздался мощный взрыв. Ударная волна выбила стекла в машине, осколки которых ранили обоих сотрудников.

Когда раздался второй взрыв, парамедик и медицинский техник укрылись под автомобилем скорой помощи.

"На этот раз автомобиль, на котором они ежедневно выезжают спасать человеческие жизни, сам стал для них укрытием. И спас их", - рассказали в Центре.







В результате атаки парамедик получил закрытую травму грудной клетки, резаную рану левой кисти и акубаротравму. У медицинского техника диагностировали минно-взрывную травму.

Несмотря на ранения, парамедик продолжил оказывать помощь другим пострадавшим от российского удара. Впоследствии обоих сотрудников скорой помощи госпитализировали.

В Департаменте здравоохранения КГГА поблагодарили медиков за профессионализм и мужество, подчеркнув опасность, с которой ежедневно сталкиваются бригады экстренной помощи.

Напомним, вечером 26 октября и ночью 27 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. В результате обстрелов погибла 46-летняя женщина, еще 15 человек получили ранения.

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