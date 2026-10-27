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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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У Києві поранений під час ракетного удару РФ парамедик продовжив рятувати людей. ФОТО

Під час російської ракетної атаки на Київ 26 жовтня постраждали двоє працівників екстреної медичної допомоги віком 42 і 49 років. Попри отримані травми, один із них продовжив рятувати людей на місці влучання.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Бригада завершила виклик і повернулася до службового автомобіля, коли неподалік пролунав потужний вибух. Ударна хвиля вибила скло в машині, уламки якого поранили обох працівників.

Коли пролунав другий вибух, парамедик і медичний технік сховалися під автомобілем швидкої допомоги.

"Цього разу автомобіль, на якому вони щодня виїжджають рятувати людські життя, сам став для них укриттям. І врятував їх", – розповіли в Центрі.

У Києві бригада швидкої потрапила під російський обстріл
У Києві бригада швидкої потрапила під російський обстріл
У Києві бригада швидкої потрапила під російський обстріл

Унаслідок атаки парамедик отримав закриту травму грудної клітки, різану рану лівої кисті та акубаротравму. У медичного техніка діагностували мінно-вибухову травму.

Попри поранення, парамедик продовжив надавати допомогу іншим постраждалим від російського удару. Згодом обох працівників швидкої госпіталізували.

У Департаменті охорони здоров'я КМДА подякували медикам за професіоналізм і мужність, наголосивши на небезпеці, з якою щодня стикаються бригади екстреної допомоги.

  • Нагадаємо, ввечері 26 жовтня та вночі 27 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок обстрілів загинула 46-річна жінка, ще 15 людей зазнали поранень.

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Київ (17480) ракети (4422) поранення (2981) швидка (256)
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