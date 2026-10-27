Рашисты атаковали дронами Киевщину: повреждены дома в Бориспольском районе

Днём 27 октября враг нанес удар беспилотниками по территории Киевской области. Пострадал Бориспольский район.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

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Подробности об атаке

Как отмечается, в результате вражеской атаки дронов в Бориспольском районе повреждены четыре частных жилых дома и легковой автомобиль.

К счастью, люди не пострадали.

"Враг продолжает атаковать мирные населенные пункты и дома людей. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркивают в ОВА.

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