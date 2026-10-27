386 0
Рашисты атаковали дронами Киевщину: повреждены дома в Бориспольском районе
Днём 27 октября враг нанес удар беспилотниками по территории Киевской области. Пострадал Бориспольский район.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Подробности об атаке
Как отмечается, в результате вражеской атаки дронов в Бориспольском районе повреждены четыре частных жилых дома и легковой автомобиль.
К счастью, люди не пострадали.
"Враг продолжает атаковать мирные населенные пункты и дома людей. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - подчеркивают в ОВА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль