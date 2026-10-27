Рашисти атакували дронами Київщину: пошкоджено будинки у Бориспільському районі

Вдень 27 жовтня ворог атакував ударними безпілотниками територію Київської області. Є наслідки у Бориспільському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Подробиці щодо атаки

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки дронів у Бориспільському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки та легковий автомобіль.

На щастя, люди не постраждали.

"Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти та оселі людей. Бережіть себе й не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошують в ОВА.

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