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Рашисти атакували дронами Київщину: пошкоджено будинки у Бориспільському районі
Вдень 27 жовтня ворог атакував ударними безпілотниками територію Київської області. Є наслідки у Бориспільському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Подробиці щодо атаки
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки дронів у Бориспільському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки та легковий автомобіль.
На щастя, люди не постраждали.
"Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти та оселі людей. Бережіть себе й не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголошують в ОВА.
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