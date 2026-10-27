На Киевщине отец с сыном продавали автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи ВСУ: им объявлено подозрение. ФОТОрепортаж
В Киевской области отцу и сыну предъявили подозрение в контрабанде автомобилей на сумму свыше 2 млн грн. По данным следствия, мужчины ввозили подержанные машины из Европы под видом бесплатной гуманитарной помощи для ВСУ, а затем продавали их за наличные, в том числе самим военнослужащим.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
Автомобили из Европы оформляли как бесплатную гуманитарную помощь для ВСУ
"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении отцу и сыну, которые, по данным следствия, организовали ввоз автомобилей под видом гуманитарной помощи для военных и их последующую продажу за наличные", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, мужчины подбирали и покупали подержанные автомобили на европейских интернет-площадках. При ввозе в Украину подавали декларации о гуманитарной помощи, указывая в качестве получателей благотворительные организации и воинские подразделения. Согласно документам, транспорт должен был бесплатно передаваться для нужд ВСУ и других воинских формирований.
Машины продавали за наличные гражданским и военным
На самом деле, по версии следствия, автомобили изначально планировали продавать. Оформление под видом гуманитарной помощи позволяло ввозить их без уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и НДС, а впоследствии предлагать покупателям по ценам ниже рыночных.
Покупателей находили через объявления в интернете, в частности в тематических группах в мессенджерах. Расплачивались за автомобили наличными. Среди покупателей были как гражданские лица, так и военнослужащие - военные также платили за транспорт, задекларированный как бесплатная помощь для нужд обороны.
Для хранения и продажи машин, по данным следствия, мужчины обустроили автостоянку на арендованном земельном участке, принадлежащем Министерству обороны Украины.
В ходе контролируемой операции правоохранители зафиксировали передачу автомобилей покупателю и расчет за них. В тот же день одного из фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Правоохранители зафиксировали продажу 32 автомобилей и изъяли еще 48
В целом следствие зафиксировало ввоз и продажу по описанной схеме не менее 32 автомобилей. Общая стоимость предметов контрабанды составляет более 2 млн грн.
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и на автостоянке правоохранители изъяли 48 автомобилей, которые, по данным следствия, готовили к продаже. Также изъяты мобильные телефоны с перепиской, черновые записи, таможенные декларации и другие доказательства. В документах на ввоз автомобилей указано: "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена".
Стоимость изъятого транспорта в настоящее время устанавливается. Автомобили переданы на ответственное хранение в одно из учреждений Министерства обороны Украины.
Отцу и сыну сообщили о подозрении в контрабанде подакцизных товаров
Действия обоих мужчин квалифицированы по ч. 2 ст. 201-4 УК Украины - контрабанда подакцизных товаров, совершенная по предварительному сговору группой лиц.
Одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн. В отношении второго подозреваемого прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 миллионов гривен.
Досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают полный объем незаконно ввезенных и проданных автомобилей, общую сумму нанесенного ущерба и других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
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