На Киевщине отец с сыном продавали автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи ВСУ: им объявлено подозрение. ФОТОрепортаж

В Киевской области отцу и сыну предъявили подозрение в контрабанде автомобилей на сумму свыше 2 млн грн. По данным следствия, мужчины ввозили подержанные машины из Европы под видом бесплатной гуманитарной помощи для ВСУ, а затем продавали их за наличные, в том числе самим военнослужащим.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

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Автомобили из Европы оформляли как бесплатную гуманитарную помощь для ВСУ

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении отцу и сыну, которые, по данным следствия, организовали ввоз автомобилей под видом гуманитарной помощи для военных и их последующую продажу за наличные", - говорится в сообщении.



Как установило следствие, мужчины подбирали и покупали подержанные автомобили на европейских интернет-площадках. При ввозе в Украину подавали декларации о гуманитарной помощи, указывая в качестве получателей благотворительные организации и воинские подразделения. Согласно документам, транспорт должен был бесплатно передаваться для нужд ВСУ и других воинских формирований.

Машины продавали за наличные гражданским и военным

На самом деле, по версии следствия, автомобили изначально планировали продавать. Оформление под видом гуманитарной помощи позволяло ввозить их без уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и НДС, а впоследствии предлагать покупателям по ценам ниже рыночных.



Покупателей находили через объявления в интернете, в частности в тематических группах в мессенджерах. Расплачивались за автомобили наличными. Среди покупателей были как гражданские лица, так и военнослужащие - военные также платили за транспорт, задекларированный как бесплатная помощь для нужд обороны.



Для хранения и продажи машин, по данным следствия, мужчины обустроили автостоянку на арендованном земельном участке, принадлежащем Министерству обороны Украины.



В ходе контролируемой операции правоохранители зафиксировали передачу автомобилей покупателю и расчет за них. В тот же день одного из фигурантов задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Правоохранители зафиксировали продажу 32 автомобилей и изъяли еще 48

В целом следствие зафиксировало ввоз и продажу по описанной схеме не менее 32 автомобилей. Общая стоимость предметов контрабанды составляет более 2 млн грн.



В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и на автостоянке правоохранители изъяли 48 автомобилей, которые, по данным следствия, готовили к продаже. Также изъяты мобильные телефоны с перепиской, черновые записи, таможенные декларации и другие доказательства. В документах на ввоз автомобилей указано: "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена".



Стоимость изъятого транспорта в настоящее время устанавливается. Автомобили переданы на ответственное хранение в одно из учреждений Министерства обороны Украины.

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Отцу и сыну сообщили о подозрении в контрабанде подакцизных товаров

Действия обоих мужчин квалифицированы по ч. 2 ст. 201-4 УК Украины - контрабанда подакцизных товаров, совершенная по предварительному сговору группой лиц.



Одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн. В отношении второго подозреваемого прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 миллионов гривен.



Досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают полный объем незаконно ввезенных и проданных автомобилей, общую сумму нанесенного ущерба и других лиц, которые могли быть причастны к схеме.

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