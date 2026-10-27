На Київщині батько із сином продавали авто, ввезені як гуманітарну допомогу ЗСУ: їм оголошено про підозру. ФОТОрепортаж

На Київщині батьку та сину повідомили про підозру в контрабанді автомобілів на понад 2 млн грн. За даними слідства, чоловіки ввозили вживані машини з Європи під виглядом безоплатної гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх за готівку, зокрема самим військовослужбовцям.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

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Автомобілі з Європи оформлювали як безоплатну гуманітарну допомогу для ЗСУ

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру батьку та сину, які, за даними слідства, організували ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових та їх подальший продаж за готівку", - ідеться в повідомленні.



Як встановило слідство, чоловіки підшуковували й купували вживані автомобілі на європейських інтернет-майданчиках. Під час ввезення в Україну подавали декларації про гуманітарну допомогу, зазначаючи отримувачами благодійні організації та військові підрозділи. За документами транспорт мав безоплатно передаватися для потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Машини продавали за готівку цивільним і військовим

Насправді, за версією слідства, автомобілі від початку планували продавати. Оформлення під виглядом гуманітарної допомоги дозволяло ввозити їх без сплати ввізного мита, акцизного податку та ПДВ, а згодом пропонувати покупцям за цінами нижче ринкових.



Покупців знаходили через оголошення в інтернеті, зокрема в тематичних групах у месенджерах. Розраховувалися за автомобілі готівкою. Серед покупців були як цивільні, так і військовослужбовці — військові також платили за транспорт, задекларований як безоплатна допомога для потреб оборони.



Для зберігання та продажу машин, за даними слідства, чоловіки облаштували автомайданчик на орендованій земельній ділянці, що належить Міністерству оборони України.



Під час контрольованої операції правоохоронці задокументували передачу автомобілів покупцеві та розрахунок за них. Того ж дня одного з фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Правоохоронці задокументували продаж 32 автомобілів і вилучили ще 48

Загалом слідство задокументувало ввезення та продаж за описаною схемою щонайменше 32 автомобілів. Загальна вартість предметів контрабанди становить понад 2 млн грн.



Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та на автомайданчику правоохоронці вилучили 48 автомобілів, які, за даними слідства, готували до продажу. Також вилучено мобільні телефони з листуванням, чорнові записи, митні декларації та інші докази. У документах на ввезення автомобілів зазначено: "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено".



Вартість вилученого транспорту наразі встановлюють. Автомобілі передали на відповідальне зберігання одній з установ Міністерства оборони України.

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Батьку та сину повідомили про підозру в контрабанді підакцизних товарів

Дії обох чоловіків кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-4 КК України — контрабанда підакцизних товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб.



Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн грн застави. Щодо другого підозрюваного - прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 2 мільйони гривень.



Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють повний обсяг незаконно ввезених і проданих автомобілів, загальну суму завданих збитків та інших осіб, які могли бути причетними до схеми.

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