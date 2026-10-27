Центр технического обслуживания ракет PAC-3 для системы Patriot создадут в Польше

На территории Польши создадут новый центр технического обслуживания ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщила заместитель главы Министерства национальной обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По ее словам, это будет "единственный в мире за пределами США" сервисный центр по обслуживанию ракет PAC-3. Там будут обслуживать ракеты, принадлежащие Польше, а также странам региона. Она назвала решение о создании такого центра историческим.

За право размещения этого объекта в Европе боролись четыре страны: кроме Польши - Германия, Нидерланды и Норвегия. Однако польская заявка якобы получила самый высокий рейтинг.

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Чиновница, однако, не сообщила, где именно построят центр и какую долю в проекте займут польские предприятия оборонной промышленности. Она поблагодарила за сотрудничество в реализации проекта премьер-министра Дональда Туска, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша и канцелярию президента Кароля Навроцкого.

Комментарий министра обороны

Это решение также прокомментировал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы это сделали! Правительство Соединённых Штатов в сотрудничестве с компанией Lockheed Martin объявило о создании нового центра обслуживания ракет PAC-3 в Польше! Польша является надёжным союзником и чрезвычайно важным местом на карте мировой безопасности. Благодарю за поддержку президента Республики Польша, благодарю моих коллег и всех, кто с самого начала поддерживал этот проект. Сегодняшнее решение свидетельствует о том, что, объединившись, мы способны успешно выполнять даже самые сложные задачи на благо безопасности нашей родины", – написал он в социальных сетях.

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