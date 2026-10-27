Центр технічного обслуговування ракет PAC-3 до Patriot створять у Польщі

На території Польщі створять новий центр технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це повідомила заступниця голови Міністерства національної оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, це буде "єдиний у світі за межами США" сервісний центр з обслуговування ракет PAC-3. Там обслуговуватимуть ракети, що належать Польщі, а також країнам регіону. Вона назвала рішення про створення такого центру історичним.

За право розміщення цього об’єкта в Європі змагалися чотири країни: окрім Польщі — Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Однак польська заявка буцімто отримала найвищий рейтинг.

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Посадовиця, однак, не повідомила, де саме збудують центр і яку частку в проєкті матимуть польські підприємства оборонної промисловості. Вона подякувала за співпрацю над реалізацією проєкту прем’єр-міністру Дональду Туску, міністру оборони Владиславу Косіняку-Камишу та канцелярії президента Кароля Навроцького.

Коментар міністра оборони

Це рішення також прокоментував міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми це зробили! Уряд Сполучених Штатів у співпраці з компанією Lockheed Martin оголосив про створення нового центру обслуговування ракет PAC-3 у Польщі! Польща є надійним союзником і надзвичайно важливим місцем на карті світової безпеки. Дякую за підтримку президенту Республіки Польща, дякую моїм колегам та всім, хто з самого початку підтримував цей проєкт. Сьогоднішнє рішення свідчить про те, що, об’єднавшись, ми здатні успішно виконувати навіть найскладніші завдання на благо безпеки нашої батьківщини", – написав він у соціальних мережах.

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