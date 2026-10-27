Украина готовит законодательные изменения для имплементации Соглашения НАТО о статусе вооруженных сил, - Минобороны

Министерство обороны Украины провело рабочую встречу по вопросам реализации Соглашения НАТО о статусе вооруженных сил (NATO SOFA). Участники обсудили проблемные вопросы применения Соглашения, согласовали подходы к их урегулированию и определили направления дальнейших изменений в украинском законодательстве, в частности в отношении уголовной юрисдикции и рассмотрения претензий.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Партнером Министерства в проведении встречи выступил Украинский Хельсинкский союз по правам человека. Основой для обсуждения стал проект Имплементационного плана, совместно разработанный Минобороны и Союзом. Документ определяет меры по устранению пробелов во внедрении положений Соглашения и лиц, ответственных за их реализацию.

Во встрече приняли участие представители 18 государственных учреждений, в частности министерств, правоохранительных органов, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и Национального банка Украины. Количество участников вдвое превысило ожидаемое, что подтверждает актуальность вопросов имплементации Соглашения в национальное законодательство.

Мероприятие состоялось при поддержке программы Специального советника по вопросам обороны Великобритании.

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Что предусматривает Соглашение и почему его имплементация важна

Соглашение определяет правовой статус вооруженных сил государств-участников во время пребывания на территории другого государства-участника. Оно регулирует вопросы въезда и выезда, уголовной и дисциплинарной юрисдикции, возмещения ущерба, таможенного и налогового регулирования.

Для Украины положения NATO SOFA применяются на основании соглашения в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" (PfP SOFA).

Надлежащее внедрение этих положений особенно важно в контексте возможных гарантий безопасности для Украины.

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Какие вопросы обсудили участники

В центре внимания находилось практическое применение положений Соглашения и необходимые изменения в законодательстве.

Представители Офиса Генерального прокурора и Министерства юстиции Украины поделились опытом применения норм, касающихся уголовной юрисдикции. Также участники рассмотрели возможные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Отдельно обсудили:

порядок рассмотрения претензий и возмещения ущерба;

состояние таможенного регулирования и возможности его совершенствования;

Также в центре внимания – вопросы налогообложения при применении Соглашения.

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Дальнейшая работа Минобороны

Встреча стала очередным этапом системной работы Министерства обороны над имплементацией Соглашения.

Одним из важных результатов этой работы стало обновление официального перевода Соглашения на украинский язык, опубликованного на веб-портале Верховной Рады Украины. Перевод подготовлен по инициативе и при непосредственном участии Министерства обороны в сотрудничестве с другими заинтересованными государственными органами, в частности Министерством иностранных дел Украины, Министерством юстиции Украины, Офисом Генерального прокурора и Министерством внутренних дел Украины.

По итогам встречи участники договорились провести дополнительные консультации с учетом выработанных предложений. Министерство обороны Украины и в дальнейшем будет последовательно работать над внедрением положений Соглашения в национальное законодательство.

Ранее Минобороны сообщало, что Украина впервые получит возможность закупать военную технику через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA – NATO Support and Procurement Agency). Это также откроет для украинской оборонной промышленности возможности как получать, так и предоставлять услуги через Агентство.