Україна готує законодавчі зміни для імплементації Угоди НАТО про статус збройних сил, - Міноборони

Міністерство оборони України провело робочу зустріч щодо імплементації Угоди НАТО про статус збройних сил (NATO SOFA). Учасники обговорили проблемні питання застосування Угоди, узгодили підходи до їх врегулювання та визначили напрями подальших змін до українського законодавства, зокрема щодо кримінальної юрисдикції та розгляду претензій.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Партнером Міністерства у проведенні зустрічі виступила Українська Гельсінська спілка з прав людини. Основою для обговорення став проєкт Імплементаційного плану, спільно розроблений Міноборони та Спілкою. Документ визначає заходи з усунення прогалин у впровадженні положень Угоди та відповідальних за їх реалізацію.

У зустрічі взяли участь представники 18 державних інституцій, зокрема міністерств, правоохоронних органів, Генерального штабу Збройних Сил України та Національного банку України. Кількість учасників удвічі перевищила очікувану, що підтверджує актуальність питань імплементації Угоди до національного законодавства.

Захід відбувся за підтримки програми Спеціального радника з питань оборони Великої Британії.

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Що передбачає Угода і чому її імплементація важлива

Угода визначає правовий статус збройних сил держав-учасниць під час перебування на території іншої держави-учасниці. Вона регулює питання в'їзду та виїзду, кримінальної й дисциплінарної юрисдикції, відшкодування шкоди, митного та податкового регулювання.

Для України положення NATO SOFA застосовуються через угоду в межах програми НАТО "Партнерство заради миру" (PfP SOFA).

Належне впровадження цих положень особливо важливе в контексті можливих гарантій безпеки для України.

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Які питання обговорили учасники

У центрі уваги було практичне застосування положень Угоди та необхідні зміни до законодавства.

Представники Офісу Генерального прокурора та Міністерства юстиції України поділилися досвідом застосування норм щодо кримінальної юрисдикції. Також учасники розглянули можливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Окремо обговорили:

порядок розгляду претензій і відшкодування шкоди;

стан митного регулювання та можливості його вдосконалення;

Також у фокусі – питання оподаткування під час застосування Угоди.

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Подальша робота Міноборони

Зустріч стала черговим етапом системної роботи Міністерства оборони над імплементацією Угоди.

Одним із важливих результатів цієї роботи стало оновлення офіційного перекладу Угоди українською мовою, оприлюдненого на вебпорталі Верховної Ради України. Переклад підготовлено за ініціативи та безпосередньої участі Міноборони в співпраці з іншими заінтересованими державними органами, зокрема Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України, Офісом Генерального прокурора та Міністерством внутрішніх справ України.

За підсумками зустрічі учасники домовилися провести додаткові консультації з урахуванням напрацьованих пропозицій. Міністерство оборони України й надалі послідовно працюватиме над впровадженням положень Угоди в національне законодавство.

Раніше Міноборони повідомляло, Україна вперше отримає можливість закуповувати військову техніку через Агенцію НАТО з підтримки та закупівель (NSPA – NATO Support and Procurement Agency). Це також відкриє для української оборонної промисловості можливості як отримувати, так і надавати послуги через Агенцію.