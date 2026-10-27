Если Зеленский хочет прямых переговоров с Путиным, пусть едет в Москву. Условия обеспечим, - Кремль

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонных бесед сообщили Путину о заинтересованности Зеленского в прямых переговорах. Тот в ответ пригласил украинского лидера в Москву.

Об этом Ушаков рассказал в интервью телеканалу "Вести", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

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"Пусть приезжает в Москву"

По словам Ушакова, и норвежский премьер, и президент Финляндии "доносили" российскому диктатору "активную заинтересованность" Зеленского в прямом диалоге.

По словам помощника, Путин напомнил Стуббу и Стере условия, на которых возможна его встреча с Зеленским. Ушаков назвал украинского президента "нелегитимным" и заявил, что"эти слова уже повторялись миллион раз".

"Если Зеленский действительно хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности", - заявил он.

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Когда возможна встреча лидеров

Кроме того, по словам Ушакова, российская сторона подчеркнула, что контакт на уровне лидеров Украины и России будет иметь смысл только после завершения переговорного процесса.

"Будут разработаны какие-то документы в контексте долгосрочного урегулирования по Украине, и после этого лидеры двух стран могли бы встретиться. Переговорщики были бы готовы доложить им о документах, а лидеры, в свою очередь, были бы готовы их подписать", - пояснил помощник российского диктатора.

Что говорят в Украине

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что беседа Стубба и Стере с Путиным была скоординирована с Киевом. По его словам, Украина готова к частичному и полному прекращению огня, но не будет предпринимать односторонних шагов. Он также отметил, что на данный момент Путин "не демонстрирует настоящей готовности завершить войну".

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