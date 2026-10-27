Звонок Путину готовился совместно с Украиной и США, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 27 октября провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился около полутора часов. Лидер рассказал подробности.
Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности от Стубба
По его словам, разговор стал продолжением встречи в Осло 20 октября и состоялся в сотрудничестве с Украиной и США. Перед разговором о нем заранее проинформировали ключевых союзников, в частности все страны Северного совета, а после завершения сообщили о его содержании.
После разговора, по его словам, президенту Зеленскому представили примерно 30-минутный отчет о его ходе.
"Мы обсудили ключевые вопросы и сообщения, которые мы согласовали накануне вечером перед звонком", - сказал Стубб.
Характер разговора он описал так: "Разговор с президентом Путиным был профессиональным и прямым".
Зачем был этот звонок
Кроме того, лидер обосновал необходимость звонка.
"Премьер-министр Стьоре и я считали важным, чтобы приграничные государства, такие как Финляндия и Норвегия, прояснили вопросы, которые могут привести к недоразумениям. А также передали бы президенту Российской Федерации прямые сообщения с точки зрения стран Северной Европы, в частности Финляндии и Норвегии", - отметил он.
Стубб добавил, что Финляндия и Норвегия и впредь будут поддерживать Украину и прилагать усилия для достижения прочного и справедливого мира.
Встреча в Абу-Даби
"Теперь проложен путь к встрече с участием США, Украины, России и европейских стран, которая состоится в Абу-Даби в ноябре", - добавил Стубб.
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
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