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Новости Разговор Стубба, Стере и Путина
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Звонок Путину готовился совместно с Украиной и США, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 27 октября провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился около полутора часов. Лидер рассказал подробности.

Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности от Стубба

По его словам, разговор стал продолжением встречи в Осло 20 октября и состоялся в сотрудничестве с Украиной и США. Перед разговором о нем заранее проинформировали ключевых союзников, в частности все страны Северного совета, а после завершения сообщили о его содержании.

После разговора, по его словам, президенту Зеленскому представили примерно 30-минутный отчет о его ходе.

"Мы обсудили ключевые вопросы и сообщения, которые мы согласовали накануне вечером перед звонком", - сказал Стубб.

Характер разговора он описал так: "Разговор с президентом Путиным был профессиональным и прямым".

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Зачем был этот звонок

Кроме того, лидер обосновал необходимость звонка.

"Премьер-министр Стьоре и я считали важным, чтобы приграничные государства, такие как Финляндия и Норвегия, прояснили вопросы, которые могут привести к недоразумениям. А также передали бы президенту Российской Федерации прямые сообщения с точки зрения стран Северной Европы, в частности Финляндии и Норвегии", - отметил он.

Стубб добавил, что Финляндия и Норвегия и впредь будут поддерживать Украину и прилагать усилия для достижения прочного и справедливого мира.

Встреча в Абу-Даби

"Теперь проложен путь к встрече с участием США, Украины, России и европейских стран, которая состоится в Абу-Даби в ноябре", - добавил Стубб.

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Что этому предшествовало?

  • Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
  • Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
  • Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
  • Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
  • По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.

Автор: 

путин владимир (22068) США (30843) Стубб Александр (252) Стёре Йонас Гар (58)
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