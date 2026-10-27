Звонок Путину готовился совместно с Украиной и США, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 27 октября провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился около полутора часов. Лидер рассказал подробности.

Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности от Стубба

По его словам, разговор стал продолжением встречи в Осло 20 октября и состоялся в сотрудничестве с Украиной и США. Перед разговором о нем заранее проинформировали ключевых союзников, в частности все страны Северного совета, а после завершения сообщили о его содержании.

После разговора, по его словам, президенту Зеленскому представили примерно 30-минутный отчет о его ходе.

"Мы обсудили ключевые вопросы и сообщения, которые мы согласовали накануне вечером перед звонком", - сказал Стубб.

Характер разговора он описал так: "Разговор с президентом Путиным был профессиональным и прямым".

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Зачем был этот звонок

Кроме того, лидер обосновал необходимость звонка.

"Премьер-министр Стьоре и я считали важным, чтобы приграничные государства, такие как Финляндия и Норвегия, прояснили вопросы, которые могут привести к недоразумениям. А также передали бы президенту Российской Федерации прямые сообщения с точки зрения стран Северной Европы, в частности Финляндии и Норвегии", - отметил он.

Стубб добавил, что Финляндия и Норвегия и впредь будут поддерживать Украину и прилагать усилия для достижения прочного и справедливого мира.

Встреча в Абу-Даби

"Теперь проложен путь к встрече с участием США, Украины, России и европейских стран, которая состоится в Абу-Даби в ноябре", - добавил Стубб.

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