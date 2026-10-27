Фредериксен раскритиковала переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным: "Это не согласовано ни с кем из нас"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не слишком довольна телефонным разговором своих скандинавских коллег с Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии для DR.
"Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Это не было согласовано ни с кем из нас", — сказала Фредериксен.
Что этому предшествовало?
- Лидеры Финляндии и Норвегии провели беседу с диктатором Путиным.
- Переговоры с Путиным были проведены по согласованию с Украиной.
- Это первый непосредственный контакт Путина с европейскими лидерами высшего уровня, поддерживающими Киев, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с российским лидером Путиным в июле прошлого года.
- Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
- По словам Стубба, беседа была "откровенной и деловой".
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