Фредеріксен розкритикувала переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним: Не узгоджено з жодним із нас
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в коментарі DR.
"Я дуже скептично ставлюся до цієї самостійної ініціативи Норвегії та Фінляндії. Це не було узгоджено з жодним із нас", - сказала Фредеріксен.
Що передувало?
- Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.
- Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.
- Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.
- Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
- За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".
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