Фредеріксен розкритикувала переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним: Не узгоджено з жодним із нас

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не надто задоволена телефонною розмовою своїх скандинавських колег із Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в коментарі DR.

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"Я дуже скептично ставлюся до цієї самостійної ініціативи Норвегії та Фінляндії. Це не було узгоджено з жодним із нас", - сказала Фредеріксен.

Що передувало?

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з диктатором Путіним.

Переговори з Путіним було проведено за погодженням з Україною.

Це перший безпосередній контакт Путіна з європейськими лідерами найвищого рівня, які підтримують Київ, відтоді як президент Франції Емманюель Макрон спілкувався з російським Путіним у липні минулого року.

Зеленський також провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

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